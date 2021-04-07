В "ЕС" потребовали объяснений по незаконной слежке за генералом Кононенко. Документ

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарнсть" направили обращение председателю Национальной полиции Украины Игорю Клименко, в котором требуют предоставить информацию об основаниях незаконной слежки за депутатом Киевсовета, генералом СБУ Виктором Кононенко.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы. Как известно, о факте незаконной слежки "Европейская Солидарность" заявила с трибуны Верховной Рады 30 марта 2021 года.

"В период с 25 по 30 марта 2021 года депутатом Киевского городского совета от партии "Европейская Солидарность" Кононенко В.И. было зафиксировано визуальное наблюдение, которую он расценил как подготовку покушения на его жизнь. При установлении лиц, осуществлявших наблюдение, один из них предъявил удостоверение сотрудника Национальной полиции Украины", – говорится в депутатском обращении.

Народные депутаты требуют от руководства Нацполиции ответить на вопросы:

осуществлялись ли Национальной полицией Украины в отношении депутата Киевского городского совета от партии "Европейская Солидарность" Кононенко В.И. оперативные, оперативно-розыскные, следственные или иные (в частности, визуальное наблюдение) мероприятия.

Если да, то что стало основанием их проведения.

Если нет, то какие меры приняты Национальной полицией Украины для установления лица (лиц), которые с использованием (возможно, поддельных) документов сотрудников Национальной полиции Украины осуществляют незаконную слежку.

Как известно, народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", экс-глава Верховной Рады Андрей Парубий назвал незаконную слежку за генералом СБУ, депутатом Киевсовета от "ЕС" Виктором Кононенко грязной спецоперацией.

Он напомнил, что Виктор Кононенко в течение 2015-2017 годов возглавлял объединенный штаб СБУ в зоне проведения АТО.

"Он боевой генерал, ветеран войны, заместитель председателя СБУ. Пророссийские боевики определяли очень большую цену за его голову. И как профессионал Виктор Кононенко видит больше, чем видит неспециалист. Он обнаружил за собой слежку еще неделю назад. Сегодня, предполагая, что слежку могут вести российские боевики, наемники или бандиты, Виктор Кононенко принял меры для выяснения их личностей. Вместо этого они предъявили удостоверения сотрудников полиции", – сообщил Андрей Парубий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ЕС" назвали общую деталь в слежке за генералом СБУ Кононенко и за пятым президентом, лидером партии Петром Порошенко возле его дома в Козине – в обоих случаях фигурировал один и тот же автомобиль с номером КА1488ТХ.