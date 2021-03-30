Парубий заявил о слежке за генералом СБУ и депутатом Киевсовета Кононенко

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность", экс-глава Верховной Рады Андрей Парубий назвал незаконную слежку за генералом СБУ, депутатом Киевсовета от "ЕС" Виктором Кононенко грязной спецоперацией.

С трибуны парламента во вторник, 30 марта, он подчеркнул, что власть должна прекратить "позорную практику использования правоохранительных органов для преследования оппозиции".

"Сегодня режим пробил очередное дно. Установлено незаконную, политическую слежку против депутата Киевского городского совета от "ЕС" Виктора Кононенко. И все это происходит на фоне постоянных преследований властями украинских воинов, добровольцев, волонтеров, участников Революции Достоинства", – сказал Парубий.

Он напомнил, что Виктор Кононенко в течение 2015-2017 годов возглавлял объединенный штаб СБУ в зоне проведения АТО.

"Он боевой генерал, ветеран войны, заместитель председателя СБУ. Пророссийские боевики определяли очень большую цену за его голову. И как профессионал Виктор Кононенко видит больше, чем видит неспециалист. Он обнаружил за собой слежку еще неделю назад. Сегодня, предполагая, что слежку могут вести российские боевики, наемники или бандиты, Виктор Кононенко принял меры и выяснения их личностей. Вместо этого они предъявили удостоверения сотрудников полиции", – сообщил Парубий.

"Грязная спецоперация была сорвана. Виктор Кононенко вызвал наряд полиции и журналистов. И все тайное стало явным. В "Европейской солидарности" считают, что незаконная слежка полиции за ветераном войны и депутатом может быть связана с лживыми заявлениями о якобы причастности партии и лично Петра Порошенко к раскрашиванию Офиса президента и разбиванию стекол на двери на Банковой", – отметил нардеп.

Порошенко, по его словам, направил в суд иск против МВД с требованием признать эту информацию недостоверной, такой, что унижает его честь и достоинство, наносит вред его репутации.

Парубий также напомнил, что это уже не первый случай слежки за "ЕС".

"Летом прошлого года на незаконной слежке за партийным офисом попались горе-детективы ГБР. Мы требуем от власти прекратить эту позорную практику использования правоохранительных органов для преследования оппозиции. Такие действия власти свидетельствуют не о европейском выборе, а о попытке превратить Украину в Россию. С подобных шагов уже когда-то начинал Янукович и этот путь привел его в Ростов. Не допустим преследования оппозиции", – резюмировал Парубий.

Отметим, о факте слежки в Facebook сообщил депутат Киевсовета от "Европейской солидарности", участник АТО Александр Погребиский.

"Только что удалось остановить незаконную "наружку" за боевым генералом Виктором Кононенко! В 2015-2017 годах Виктор Кононенко возглавлял объединенный штаб СБУ в зоне АТО. Виктор Ионасович уже пятый день наблюдал за собой наружку", – пишет Погребиский.

Он напомнил, что Виктор Кононенко, генерал-лейтенант СБУ, является охраняемой персоной, поскольку имеет доступ к государственной тайне.

"Как оказалось, незаконную слежку проводили сотрудники полиции. Напомню, что в настоящее время Виктор Ионасович является депутатом Киевсовета от "Европейской солидарности". Напомню, это не первое наблюдение за представителями нашей партии, в прошлом году было выявлено слежение за лидером Петр Порошенко и за офисом "Европейской солидарности" на Лаврской", – отметил Александр Погребиский.

Как известно, 12 июня 2020 года "Европейская солидарность" заявила о незаконной слежке за лидером партии Петром Порошенко. Тогда сопредседатель фракции в Верховной Раде Артур Герасимов обнародовал фотографии автомобилей с несуществующими в базе номерными знаками, которые были зафиксированы вблизи помещения пятого президента.

"Вчера недалеко от его дома были зафиксированы неизвестные автомобили марки Toyota и Volkswagen, и микроавтобус Volkswagen, в которых находились неизвестные люди, которые отказались представиться, назвать себя. А что касается номеров, которые были на этих машинах, то таких номеров в природе не существует. И в базе номеров этих номеров нет. Это говорит только об одном: это номера прикрытия и подтверждает тот факт, что за Петром Порошенко ведется незаконная слежка", – отметил тогда Артур Герасимов.