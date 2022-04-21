В Дании пообещали возглавить восстановление Николаева
Дания готова возглавить процесс долгосрочного восстановления Николаева. Также официальный Копенгаген решил увеличить военную помощь Украине на 600 тысяч датских крон (около 90 миллионов долларов).
Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в Киеве 21 апреля. Она напомнила, что Зеленский просил Данию возглавить восстановление Николаева во время обращения к парламенту этой страны.
"Сегодня мы ответили на эту просьбу "да" и мы с нетерпением ждем этого сотрудничества с вами и другими международными партнерами", – ответила Фредериксен.
Также она заявила, что Дания будет поддерживать Украину в будущем. "Поэтому я хотела бы сообщить вам, президент Зеленский, о новом вкладе в 600 тысяч датских крон на оружие", – добавила она.
Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский на брифинге с премьерами Испании и Дании заявил, что Украина до сих пор не имеет достаточного количества тяжелого вооружения, чтобы противостоять армии РФ.