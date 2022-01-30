В Бундестаге выступили за дипломатическое решение конфликта с РФ, без оружия для Украины
Глава фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених призвал решить конфликт с Россией дипломатическим путем, а не поставками оружия Украине. Роль Запада он видит лишь в поддержании мира.
Такое заявление Мютцених сделал в интервью RDN, опубликованном 29 января. Также политик считает, что западные страны должны быть лишь посредниками в урегулировании конфликта.
"Мы должны настойчиво пытаться урегулировать конфликт России и Украины путем дипломатии", – сказал он.
Мютцених считает, что поставками оружия Запад не укрепит позицию о мирном урегулировании.
По мнению политика, поскольку ситуация на украинско-российской границе ситуация напряженная, следует готовиться "к наихудшему".
В то же время глава фракции раскритиковал заявление бывшего главы ВМС Германии Кая-Ахима Генбаха о "потере Крыма". Он отметил, что аннексия полуострова Россией является нарушением международного права.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее немецкие журналисты выступили с противоположным призывом. Они считают, что Германия должна поставлять оружие Украине, а промедление в этом вопросе наоборот приблизит войну.