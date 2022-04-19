В Британии отреагировали на начало битвы за Донбасс

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на заявление президента Владимира Зеленского о начале битвы за Донбасс. Противостояние российским оккупантам она назвала борьбой украинцев за право жить.

Сообщение дипломат оставила в своем Twitter. Отметим, что это первый британский посол, чье предки походят из Украины.

"Битва за Донбасс началась", – повторила Симмонс слова украинского лидера.

Она добавила, что Украина не борется за то, чтобы отобрать территорию у страны-агрессора России.

"Украина борется за право мирно жить на своей территории. Украина борется за право жить", – подчеркнула Симмонс.

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Напомним, что перед полномасштабным российским вторжением в Украину в начале февраля британское Министерство иностранных дел призвало своих граждан покинуть страну. В то же время Симмонс заявила, что останется со своей командой в Киеве. Также дипломат отметила, что посольство Британии в украинской столице продолжит работать в штатном режиме.

Однако уже после начала войны, в начале марта Мелинда Симмонс все-таки покинула Украину.

Добавим, что послом Великобритании ее назначили в сентябре 2019 года. До приезда в наше государство она год усиленно изучала украинский язык. В интервью "BBC News Украина" также призналась, что ее предки происходят из Украины. Сама же женщина стала первой из нескольких поколений своей семьи, приехавших в страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, США созвали на 19 апреля совещание для обсуждения нового этапа наступления РФ на восток Украины. В мероприятии анонсировалось участие лидеров нескольких государств, а также представителей ЕС и НАТО.