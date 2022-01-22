В Британии анонсировали создание нового альянса с Польшей и Украиной. Карта

Великобритания предлагает создать союз с Польшей и Украиной. Таким образом Лондон намерен укрепить трехсторонние связи на фоне российской агрессии.

Об этом 21 января заявила министр иностранных дел страны Элизабет Трасс, слова которой приводит сайт британского правительства. В то же время Совет по геостратегии уже обнародовал соответствующую карту (чтобы посмотреть ее, доскролльте страницу до конца).

Она отметила, что Кремль не усвоил уроков истории и мечтает воссоздать СССР или подобие "Великой России", разделив территории по этническому и языковому признакам.

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"Они говорят, что хотят стабильности, но в то же время пытаются угрожать и дестабилизировать других. Мы знаем, что на этом пути и какие ужасные человеческие потери это может принести", – подчеркнула глава МИД.

Она призвала Путина отступить от Украины и не совершать огромной стратегической ошибки.

Украину Трасс назвала гордой страной с многовековой историей, которая многократно подвергалась вторжениям, начиная с татаро-монгольского ига.

"Они страдали от устроенного государством голода в 1930-х годах. Их стойкость заслуживает восхищения", – сказала министр.

Она добавила, что в случае вторжения в Украину Россия получит затяжную войну, сравнимую с Афганистаном или Чечней.

В то же время Совет по геостратегии Великобритании в Twitter уже опубликовал карту трехстороннего союза. На ней изображена тройственная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом, а Россия и Беларусь отмечены как враждебные государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания на днях начала поставки Украине вооружения – противотанковых систем NLAW.