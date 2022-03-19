В Белом доме сообщили, что США не получили убедительного ответа от Китая о невозможности предоставления военной помощи РФ

В Белом доме заявили, что разговор президента США Джо Байдена с главой КНР Си Цзиньпином не развеял опасений США по поводу того, что Пекин может быть готов оказать военную или финансовую поддержку России, которая ведет против Украины войну. Видеозвонок состоялся 18 марта и длился около двух часов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает CNN. Она заявила, что США будут внимательно следить за действиями Си Цзиньпина в будущем.

"У нас есть эта обеспокоенность. Президент подробно рассказал, каковы будут последствия и цена, если Китай окажет материальную поддержку России, которая жестоко напала на украинские города и мирных жителей. И это то, за чем мы будем наблюдать, и мир будет наблюдать", – сказала Псаки.

Видео дня

Как пишет издание, Байден высказал свое мнение о вторжении РФ в Украину и разъяснил последствия, если Китай окажет поддержку агрессору, однако американский президент не обратился к китайскому коллеге с конкретной просьбой.

"В Китае должны решить, как они хотят, чтобы книги по истории смотрели на них и оценивали их действия. Си Цзиньпин должен принять решение", – сказала Псаки.

Напомним, что Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили развязанную Россией войну в Украине. По итогам разговора глава КНР заявил, что его страна всегда выступала за мир и была против войны. Детали – в материале.

Ранее американские СМИ опубликовали информацию, что Россия попросила Китай о предоставлении военной помощи. Лишь сама новость об этом существенно обвалила акции китайских компаний.

Также американцы предупредили Китай, что он столкнется с последствиями, если поможет России уклониться от санкций, которые были введены после полномасштабного вторжения в Украину. Еще позже в Китае назвали ложью сообщения о том, что Поднебесная готова предоставить РФ военную помощью. Официально было заявлено, что Китай не намерен способствовать эскалации.

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