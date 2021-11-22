В России отреагировали на применение ВСУ Javelin на Донбассе и заговорили о встрече Путина с Байденом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал применение Вооруженными силами Украины комплексов Javelin якобы попыткой спровоцировать обострение на Донбассе. В то же время дипломат заявил, что тема Украины будет обсуждаться в ходе нового контакта президентов РФ и США.

Лавров подчеркнул, что не видел информацию о применении ВСУ противотанкового ракетного комплекса Javelin, но в то же время заявил, что украинские военные якобы нагнетают обстановку на Донбассе и совершают провокации. Об этом пишет "РИА Новости".

Глава российского МИД говорит, что расценивает последние события на Донбассе как "желание осуществить провокацию и перевести конфликт в горячую фазу".

Также по информации "Интерфакс" Лавров сказал, что президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин во время очередного контакта буду обсуждать Украину. В то же время министр отметил, что время и формат переговоров еще обсуждаются.

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Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы применяли противотанковый ракетный комплекс Javelin против оккупантов на Донбассе. По его словам, эта система обладает значительным психологическим сдерживающим фактором для противника.

Ранее американский дипломат Мэттью Брайза сказал, что Россия может вторгнуться в Украину, как это было в Грузии в 2008 году. На это указывает ее нежелание возобновлять переговоры по Донбассу в "нормандском" формате.

Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолетов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолетов). Поставки Javenlin в Украину осуществляются в рамках двусторонних договоренностей с США с весны 2018 года.