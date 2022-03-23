В Беларуси командиры и личный состав массово отказываются воевать против Украины – Генштаб

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Белорусские военные состав массово отказываются воевать против Украины вместе с российскими оккупантами. Речь идет как о командирах, так и личном составе.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. В то же время в ведомстве не отбрасывают вероятности привлечения белорусских войск к боевым действиям.

"Есть вероятность привлечения Вооруженных сил Республики Беларусь в войну против Украины на стороне Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Также есть информация, что большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в войне.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские СМИ узнали: в США и НАТО считают, что есть высокая вероятность вступления Беларуси в войну против Украины.

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