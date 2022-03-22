'Путину нужна поддержка': Беларусь может вступить в войну против Украины в ближайшие дни – CNN

В США и НАТО заявили о том, что Беларусь с высокой долей вероятности может присоединиться к России в войне против Украины. И случиться это может в ближайшее время.

Приготовления к грядущему вторжению уже фискируют разведки западных стран. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.

О существенном увеличении вероятности вступления Беларуси в войну с Украиной изданию сообщил источник в НАТО.

"Путину нужна поддержка. И больше ничего", — пояснил чиновник.

При этом, сообщает CNN, говорят и представители беларусских оппозиционных к режиму Лукашенко сил. Они сообщают, что боевые подразделения ВС Беларуси готовы к началу вторжения в Украину уже в ближайшие дни. С этой целью развернуты силы, насчитывающие несколько тысяч военнослужащих. При этом, беларусские оппозиционеры убеждены, то вступление официального Минска в войну будет иметь не столько военное влияние на соотношение сил, сколько оно важно для Москвы с точки зрения геополитики и публичной поддержки агрессии Кремля против Украины еще одним государством.

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В то же время высокопоставленные представители разведки НАТО сообщают, что правительство Беларуси "подготавливает обстановку, чтобы оправдать белорусское наступление на Украину". Так что вполне вероятны провокации.

Тревогу вызывает и тот факт, что в феврале граждане Беларуси в ходе референдума разрешили постоянное размещение на территории государства российских войск и ядерного вооружения. При этом доказательств того, что Россия уже привезла в РБ ядерное оружие, пока нет.

До сегодняшнего дня западные разведки не фиксировали прямого участия Беларуси в войне с Украиной. Не было и данных о каких-либо соглашениях между Минском и Москвой по этому поводу. При этом в НАТО, уверяет CNN, уверены, что решение о вступлении Беларуси в войну с Украиной будет принимать Путин.

"Дело не в том, чего хочет Лукашенко. Вопрос в том, хочет ли Путин еще одну нестабильную страну в регионе? Вмешательство дестабилизирует Беларусь", — сказал высокопоставленный представитель НАТО в разговоре с журналистами.

Он не стал уточнять, как Беларусь может вмешаться в войну, но сказал, что для России имеет смысл попытаться перекрыть военную помощь НАТО, поступающую в Украину с ее западной границы.

При этом с первого дня вторжения Россия использует территорию Беларуси как плацдарм для многих воздушных операций в Украине. Это подтверждается разведданными, собранными самолетами-разведчиками НАТО и данными радаров, которые фиксировали журналисты CNN.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в МВД оценили вероятность участия Беларуси в войне против Украины. В украинском министерстве убеждены, что Лукашенко осознает, чем чревато для него вступление в войну с Украиной - и всеми силами сопротивляется давлению Кремля. Он даже пытался уклониться от прямого ответа на вопрос, поддерживает ли войну Путина против Украины.

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