В 2014 году мир не воспринял всерьез российскую угрозу для Украины, – представитель США

Мировое сообщество в 2014 году не восприняло всерьез российскую угрозу для Украины. В итоге Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе.

Об этом в интервью Савику Шустеру заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Его показали в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 4 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По ее словам, США не хотят повторения таких событий.

"Еще в 2014 году международное сообщество не восприняло всерьез то, что Россия делала. И Россия аннексировала Крым, а также начала войну на Донбассе. Мы не хотим, чтобы такое повторилось", – сказала Квин.

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Сейчас, добавила она, важно, чтобы Россия понимала: США знают о ее действиях, не доверяют Москве и внимательно следят за всем происходящим вокруг Украины.

"Мы не считаем российскую агрессию неотвратимой. Но с другой стороны, нас беспокоит то, что мы видим. И важно дать понять, что мы видим все происходящее, внимательно следим, помогаем Украине подготовиться на случай российской агрессии", – пояснила Квин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый призвал украинские власти быть в одной большой игре вместе с западными странами.