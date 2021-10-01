"Укрзалізниці" приказали освободить места в поезде на Трускавец для "слуг народа": пассажиров пересадили. Фото

Пассажиров поезда "Укрзалізниці" на Трускавец (Львовская область) пересадили в другие вагоны, якобы освободив места для членов фракции "Слуга народа", ехавших на съезд. Сообщается, что распоряжение об этом поступило от руководства УЗ.

Об этом в пятницу, 1 октября, на своем Telegram-канале заявил политтехнолог Тарас Березовец. Он утверждает, что народные депутаты якобы сами, без "посторонних" ехали в новых вагонах повышенной комфортности поезда Киев – Трускавец, а соседей политиков направили на другие места.

По данным политтехнолога, "слуги" якобы имели на руках билеты с "теми же местами, что и у обычных пассажиров".

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"Укрзалізниця" прислала телеграмму начальнику поезда с указанием пересадить обычных пассажиров в другие вагоны... Компенсация не предполагается", – написал Березовец.

Напомним, около 50 народных избранников и их помощники прибыли поездом в Трускавец утром 1 октября. В этом населенном пункте должно состояться двухдневное собрание фракции СН.

Остальные политики добирались во Львовскую область своим ходом.

Как писал OBOZREVATEL, планируется, что на съезде "слуг" в Трускавце будет представлен детальный План трансформации страны.