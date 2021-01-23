Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, который 21 января впервые принял участие в заседании Трехсторонней контактной группы, во время выступления был очень раздраженным. – Ред.

Козак начал нервничать, потому что ему нужно показать какие-то успехи, от него требуют результат, а он не может его предоставить. Как по мне, России не удается сломать Украину и заставить ее принять российские требования по Донбассу. Это фактическая легализация "Л/ДНР" или выход Украины из Минских переговоров. К тому же они хотели бы отмены санкций, а их могут только усилить.

России важно, чтобы именно Украина инициировала прекращение переговоров, чтобы потом обвинить ее в недоговороспособности. Но у них не получается – вот мы и видим такую нервную реакцию. Мы настаиваем, чтобы конфликт решался с учетом национальных интересов Украины и постоянно подчеркиваем перед мировым сообществом, что именно российская сторона, ее позиция как участника этого конфликта, делает невозможным окончание войны.

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