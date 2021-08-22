Украинцы поблагодарили Порошенко за Томос во время литургии в Софии с участием Варфоломея

Около 15 тысяч верующих приехали со всех уголков Украины на Божественную Литургию в Собор Святой Софии Киевской. Они горячо приветствовали пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко и поблагодарили его за усилия для получения Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины.

Об этом сообщается на сайте партии "Европейская Солидарность".

Соборную Божественную литургию на территории Софии возглавили Всесвятийший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Растроганный тем, как многие наши верующих приехали из разных уголков Украины на Божественную литургию на территории Собора Софии Киевской. На их глазах слезы радости, а на устах улыбки, ведь мы совместно празднуем независимость Православной церкви Украины и приветствуем Патриарха Варфоломея, который способствует утверждению ее среди Церквей-Сестер. Благодарю Господа за этот великий дар для Украины! ", – поделился эмоциями пятый Президент.

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Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принял участие в богослужении, которое возглавил Вселенский патриарх Варфоломей. Оно происходило в церкви Святого Андрея Первозванного (Андреевской церкви).