Порошенко принял участие в богослужении Вселенского патриарха Варфоломея. Фото

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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Порошенко принял участие в богослужении Вселенского патриарха Варфоломея. Фото

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принял участие в богослужении, которое возглавил Вселенский патриарх Варфоломей. Оно проходило в церкви Святого Андрея Первозванного (Андреевской церкви).

Об этом сообщается на сайте партии. Порошенко напомнил, что патриарх подарил Украине Томос (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Богослужение, которое возглавил Вселенский патриарх Варфоломей.

"Очень радует встреча с дорогим сердцу гостем – предстоятелем Матери-Церкви, от которой на украинские земли пришел свет Христовой веры", – сказал пятый президент.

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Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей.

Порошенко отметил, что именно патриарх Варфоломей подарил украинцам Томос об автокефалии и дал возможность молиться на родном языке в независимой Православной церкви Украины.

"Убежден, что визит патриарха Варфоломея на празднование Дня Независимости будет способствовать духовному возрождению и объединению украинских православных прихожан", – сказал Порошенко.

Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава партии "Европейская Солидарность" призвал украинцев присоединиться к патриотическому флешмобу ко Дню Независимости. Он предлагает в соцсетях ставить хэштеги #30роківперемог #здатніперемагати.

УкраинаКиевДень НезависимостиПартия "Европейская солидарность"Петр ПорошенкоПатриарх Варфоломей