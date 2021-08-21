Порошенко принял участие в богослужении Вселенского патриарха Варфоломея. Фото

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принял участие в богослужении, которое возглавил Вселенский патриарх Варфоломей. Оно проходило в церкви Святого Андрея Первозванного (Андреевской церкви).

Об этом сообщается на сайте партии. Порошенко напомнил, что патриарх подарил Украине Томос (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Очень радует встреча с дорогим сердцу гостем – предстоятелем Матери-Церкви, от которой на украинские земли пришел свет Христовой веры", – сказал пятый президент.

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Порошенко отметил, что именно патриарх Варфоломей подарил украинцам Томос об автокефалии и дал возможность молиться на родном языке в независимой Православной церкви Украины.

"Убежден, что визит патриарха Варфоломея на празднование Дня Независимости будет способствовать духовному возрождению и объединению украинских православных прихожан", – сказал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава партии "Европейская Солидарность" призвал украинцев присоединиться к патриотическому флешмобу ко Дню Независимости. Он предлагает в соцсетях ставить хэштеги #30роківперемог #здатніперемагати.