Украинцы – не зрители 'Сватов': Порошенко назвал, что должна делать власть перед угрозой вторжения России

Верховная Рада должна немедленно собраться на внеочередное заседание и внести изменения в бюджет для усиления обороноспособности страны. Парламент должен выделить средства для накопления стратегических резервов и повысить денежное обеспечение военных и полицейских.

Об этом сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 21 января. Он призвал власть объединиться перед реальной угрозой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Что сейчас нужно делать? Не тянуть. Соберите в понедельник внеочередное заседание Верховной Рады, примите решение о кардинальных изменениях в бюджете. Если вы хотите спрятать голову в песок, как вы это всегда делаете, вы ее не спрячете. Он уже заасфальтирован. И денег у вас там нет", – отметил Порошенко.

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Он напомнил, что страна уже три года не закупает бронежилеты и шлемы, а для мобилизации нет ни пищевого, ни топливного, ни боевого обеспечения.

"Я не делаю панику – для действующих подразделений есть. Но нужно сделать стратегические резервы", – сказал Порошенко.

Кроме того, по его словам, комплект боевых бригад на сегодняшний день составляет 50%.

"Срочно повысьте уровень денежного обеспечения, чтобы воин получал гораздо больше, чем охранник в супермаркете. И полицейский. Потому что от них зависит наша защита", – отмечает Петр Порошенко.

"У меня абсолютно четкие позиции, что сейчас нужно сделать: где расположить позиции для того, чтобы прикрыть нас с черниговского, с житомирского направлений, как нужно рассредоточить авиацию, что делать с ракетами, что делать с артиллерией", – говорит Порошенко.

Он призвал власть к честному разговору с обществом. По мнению политика, в последнем видео Зеленского, он обратился к народу Украины, как к зрителям сериалов "Папик" или "Сваты".

"Только не говорите, как с идиотами. Выйдите и покажите, насколько сильна наша армия, как мы готовы встретить врага и какую огромную цену заплатит враг, если он совершит это преступление", – сказал Порошенко.

"Так же, как мы поступали в 2014. Мы знаем, как их останавливать", – напомнил пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк заявил, что на фоне угрозы РФ президент Владимир Зеленский должен стать выше политики и рейтингов и объединить все политические силы для защиты страны от Кремля.