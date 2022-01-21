Президент должен объединить всех вокруг себя, чтобы противостоять России и Путину, – Яценюк

На фоне угрозы российского вторжения в Украину президент Владимир Зеленский должен стать выше политики и рейтингов и объединить все политические силы для защиты страны от Кремля. Паниковать сейчас не стоит, однако Украина должна быть готова к любому сценарию.

Об этом сказал премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер украинской партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 21 января. По его словам, украинской власти необходимо осознать, что есть реальная угроза (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Украина должна быть в единстве, президент должен возглавить процесс объединения всех политических сил, продемонстрировать, что во времена исторической угрозы нужно стать выше политики, личных интересов и рейтингов. Мы прошли 2014 год, Украину не сдали, и сейчас ее не сдадим, но сейчас то, что делает РФ будет иметь продолжение, мы должны быть начеку, власть должна быть максимально мобилизована", – сказал Яценюк.

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Политик отметил, что в то время как весь мир говорит о том, что Россия хочет напасть на Украину, а американский президент Джо Байден возглавляет фронт защиты нашего государства, украинский президент "говорит, что все нормально". Такую риторику, по словам Яценюка, имеет только глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Паниковать нельзя, но президент должен рассказать о состоянии армии, чтобы люди почувствовали, что Украина защищена, что он знает, что делать, что ВСУ готовы сопротивляться, как и украинская нация воевать против России", – добавил он.

Политик отметил, что Путин ненавидит Украину и думает, что имеет историческую миссию – восстановить СССР либо путем вооруженного вторжения, либо через пятую колонну в стране, которая является агентами ФСБ.

По словам Яценюка, президент РФ протестировал реакцию западных стран и увидел, что запад объединился для защиты Украины. "Это должны сделать и украинские власти", – считает политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 19 января выступил с новым обращением к гражданам. Он призвал не паниковать из-за угрозы российского вторжения, потому что она сохраняется уже восьмой год.