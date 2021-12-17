Украинцы назвали самые запоминающиеся события 2021 года и оценили работу власти: результаты соцопроса

Больше всего в 2021 году украинцы запомнили события, связанные с пандемией коронавируса и ограничениями. Об этом свидетельствуют данные опроса Украинского Института Будущего.

За коронавирус "проголосовали" 24% опрашиваемых. На втором месте (9%) – строительство, ремонт мостов и дорог. Кстати, 19% опрашиваемых отметили, что не могут выделить событие, которое бы им запомнилось.

Кроме того, 27% опрошенных на вопрос: "Как изменилась ваша жизнь в финансовом плане за 2021 год", ответили, что "значительно ухудшилось". 25% ответили – "скорее ухудшилось", а 36% считает, что их финансовая жизнь осталась без изменений.

Видео дня

По данным опроса, у 42% украинцев в жизни произошло как положительные, так и негативные события в этом году. 24% отмечают, что негативных событий было больше.

Молодежь до 24 лет почти вдвое больше (56%) называют достижением власти за 2021 год строительство дорог, чем люди старшего возраста (30%), а также в три раза чаще упоминает о развитии цифровых услуг, как приложение "Дия" (13 %) по сравнению с людьми 55 лет и старше (4%).