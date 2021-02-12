Украинскому нардепу впервые сообщили о подозрении в кнопкодавстве

В Украине впервые народному депутату сообщили о подозрении в кнопкодавстве. Речь идет о представителе группы "Довіра" Владиславе Поляке. Политик при рассмотрении поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения несколько раз голосовал вместо отсутствующего коллеги его карточкой.

Об этом факте написала на личной странице в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, 11 февраля парламентария должным образом вызвали в Офис генерального прокурора, однако он не явился и не предоставил никаких объяснений по поводу своего отсутствия.

Как пишет "Интерфакс-Украина", Поляк является беспартийным, он избран в парламент по мажоритарному округу №73 в Закарпатской области.

"Кнопкодавство во время голосования – первое сообщение о подозрении нардепу! По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосований вместо другого народного депутата. Это первый в нашей практике случай привлечения к ответственности по статье 364-2 Уголовного кодекса Украины", – отметила Венедиктова.

Она уточнила, что письменное уведомление о подозрении направили в Аппарат Верховной Рады, по месту жительства нардепа, на его электронную почту и прочее.

По мнению генпрокурора, уголовная ответственность за кнопкодавство должна стать важным предохранителем, которым следует активно пользовать в Украине.

"Законы должны приниматься без нарушения закона. Разоблачение и реальное привлечение к ответственности парламентариев должно способствовать искоренению этого позорного явления и повышению доверия к правоохранительной системе и законодательному органу", – сделала вывод Венедиктова.

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