Украинскому нардепу впервые сообщили о подозрении в кнопкодавстве
В Украине впервые народному депутату сообщили о подозрении в кнопкодавстве. Речь идет о представителе группы "Довіра" Владиславе Поляке. Политик при рассмотрении поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения несколько раз голосовал вместо отсутствующего коллеги его карточкой.
Об этом факте написала на личной странице в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, 11 февраля парламентария должным образом вызвали в Офис генерального прокурора, однако он не явился и не предоставил никаких объяснений по поводу своего отсутствия.
Как пишет "Интерфакс-Украина", Поляк является беспартийным, он избран в парламент по мажоритарному округу №73 в Закарпатской области.
"Кнопкодавство во время голосования – первое сообщение о подозрении нардепу! По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосований вместо другого народного депутата. Это первый в нашей практике случай привлечения к ответственности по статье 364-2 Уголовного кодекса Украины", – отметила Венедиктова.
Она уточнила, что письменное уведомление о подозрении направили в Аппарат Верховной Рады, по месту жительства нардепа, на его электронную почту и прочее.
По мнению генпрокурора, уголовная ответственность за кнопкодавство должна стать важным предохранителем, которым следует активно пользовать в Украине.
"Законы должны приниматься без нарушения закона. Разоблачение и реальное привлечение к ответственности парламентариев должно способствовать искоренению этого позорного явления и повышению доверия к правоохранительной системе и законодательному органу", – сделала вывод Венедиктова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в январе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
Документ предусматривает уголовное наказание за умышленное кнопокодавство, а также вводит штрафы.
Позже спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что нардепы болезненно реагируют на штрафы. Поэтому именно введение новых денежных наказаний станет лучшим способом борьбы с кнопкодавством.