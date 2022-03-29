Украине впервые удалось вернуть Крым в переговорную повестку с Россией, – Подоляк

Украине удалось впервые вернуть в переговорную повестку с Россией вопрос возвращения Крыма. После оккупации полуострова в 2014 году страна-агрессор категорически отказывалась обсуждать судьбу этих территорий.

Об этом по итогам встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле журналистам рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он прокомментировал предложение "в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя", которое всерьез встревожило наше общество.

По словам Подоляка, это – "революционное предложение". "Это означает, как минимум, возвращение темы Крыма в переговорную повестку. До этого россияне категорически отказывались от этого. А кроме того, позволяет сохранить нынешние юридические трактовки Крыма, так как для нас Крым, безусловно, является частью Украины. Отказ от взаимной военной эскалации по крымскому вопросу – ключ к общему прекращению войны", – заявил он.

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Подоляк также рассказал, что переговоры между делегациями Украины и России позволили зафиксировать ряд важнейших договорных позиций, которые страна-агрессор согласилась взять к рассмотрению.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне народный депутат и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что начав переговоры по Крыму, Россия в итоге признает полуостров оккупированной территорией.

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