Украина вышла из Ассоциации организаторов выборов в Европе, откуда не исключили РФ и Беларусь

Дарья Дурова
Политика
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ЦИК Украины покинул ACEEEO
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ЦИК Украины решила выйти из Ассоциации организаторов выборов стран Европы, поскольку ACEEEO не проголосовала за исключение избирательных органов России и Беларуси. Дальнейшее пребывание в составе цивилизованных институций представителей стран-агрессоров противоречит природе этих институций, а также миссии АСЕЭЭО поддерживать надлежащее управление и демократию.

Об этом 8 марта сообщили в Центральном избирательном комитете. На странице в Facebook пресс-служба рассказала, что еще 27 февраля обратилась к профильным международным ведомствам с призывом прекратить сотрудничество и исключить из своих рядов избирательные учреждения РФ и РБ.

"К сожалению, по результатам голосования стран-членов АСЕЭЭО 4 марта 2022 года решение об исключении избирательных органов России и Беларуси не было принято.

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В то же время было назначено повторное голосование до 9 марта, но уже по вопросу остановки членства этих органов в организации", – отметили в ЦИК.

7 марта о выходе из Ассоциации заявили Государственные избирательные комиссии Польши и Словенской Республики. Они пошли на такой шаг после провала голосования АСЕЭЭО. 8 марта об аналогичных мерах сообщили в Хорватии и Литовской Республике.

ЦИК Украины тоже решила выйти из состава участников АСЕЭЭО, так как "не может находиться рядом и терпеть присутствие недемократических органов администрирования выборов в составе международных институций".

Украинское ведомство призвало партнеров-сторонников демократии тоже покинуть АСЕЭЭО.

"В сложившейся ситуации – невозможно оставаться в стороне. Отсутствие осуждения означает поддержку!" – заявила пресс-служба.

Украина приняла решение по ACEEEO.
Сообщение пресс-службы.
Продолжение поста.
Скриншот Facebook Центральной избирательной комиссии.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 8 марта в сети появилась информация, что Организация Объединенных Наций якобы запретила своим сотрудникам использовать слова "война" для описания действий РФ в Украине.

  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к партнерам за разъяснениями, однако оказалось, что сообщения о "запрете" – это всего лишь фейк и провокация.

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