ООН обвинили в кремлевской цензуре из-за войны в Украине: Кулеба обрушился с критикой, ему ответили

Организация Объединенных Наций запретила своим сотрудникам использовать слова "война" для описания действий РФ в Украине. Вместо этого им рекомендуют называть вторжение российских войск "конфликтом" или "военным наступлением".

Об этом сообщило издание Irish Times, которое ознакомилось с электронным письмом от департамента по коммуникациям в адрес сотрудников ООН. Там также отметили, что работники организации не имеют права ставить украинский флаг в личных или официальных аккаунтах в социальных сетях или на веб-сайтах.

"[Используйте] "конфликт" или "военное наступление", а не "война" или "вторжение", когда речь идет о ситуации в Украине. Не добавляйте украинский флаг в личные или официальные аккаунты в социальных сетях или на веб-сайты", – говорится в сообщении.

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Согласно электронному письму, такая информационная политика направлена ​​на избежание "репутационных рисков". "Это важное напоминание о том, что мы, как международные гражданские служащие, должны быть объективными", –сказано в письме.

Irish Times обратилось в ООН за комментарием, однако в организации ответа пока не предоставили.

Стоит отметить тот факт, что РФ считает вторжение в Украину "спецоперацией". Кремль даже устроил охоту за своим гражданами, которые называют боевые действия "войной".

На публикацию отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, трудно поверить, что ООН могла ввести такую же цензуру, какую Кремль сейчас ввел на территории России. "Я призываю оперативно опровергать такие сообщения, если они ложны. На карту поставлена репутация", – написал дипломат в своем Twitter.

В то же время издание Guardian сообщает, что ООН отрицает запрет на использование слова "война" или "вторжение". А сотрудники, с которыми связалось издание, не получили никакое электронное письмо.

Пресс-секретарь организации указал на недавний твит заместителя секретаря ООН Розмари ДиКарло, в котором был комментарий: "Эта война бессмысленна".

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, наши военные закроют его сами. Для этого нужно только дать нашей стране соответствующее оружие.