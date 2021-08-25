Украина вступает в зрелость. Теперь важно будни не проспать
С отгремевшим праздником Независимости!!!
Для меня, как и для многих из Вас, это не пустые слова и не простые годы!
Хочу сказать спасибо за Независимость многим, которых знаю, работой и борьбой которых горжусь!
Как много Вас, Украинцев, которых не знаю - но без усилий каждого из вас Украину невозможно представить..
Дякую Вам щиро!
Я вчера проснулся в чудесном радостном настроении, одел праздничный костюм.., хоть и знал, что никуда на торжества не позвали. Но праздник же! Мы работали и боролись за этот праздник!
Смотрел парад, звонил и отвечал на звонки и смски, вспоминал, грустил, радовался!..
А как же душевно посидели вечером с друзьями!!
Отличная дата! Замечательный праздник для каждого из нас.
Вступаем вместе со страной в зрелость. Теперь.. - важно будни не проспать!
Нужно созидать!
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