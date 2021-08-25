С отгремевшим праздником Независимости!!!

Для меня, как и для многих из Вас, это не пустые слова и не простые годы!

Хочу сказать спасибо за Независимость многим, которых знаю, работой и борьбой которых горжусь!

Как много Вас, Украинцев, которых не знаю - но без усилий каждого из вас Украину невозможно представить..

Дякую Вам щиро!

Я вчера проснулся в чудесном радостном настроении, одел праздничный костюм.., хоть и знал, что никуда на торжества не позвали. Но праздник же! Мы работали и боролись за этот праздник!

Видео дня

Смотрел парад, звонил и отвечал на звонки и смски, вспоминал, грустил, радовался!..

А как же душевно посидели вечером с друзьями!!

Отличная дата! Замечательный праздник для каждого из нас.

Вступаем вместе со страной в зрелость. Теперь.. - важно будни не проспать!

Нужно созидать!

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