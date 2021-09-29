Украина утвердила стратегию деоккупации Крыма: что предусматривает

Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма. Документ должен стать комплексной дорожной картой по возврату полуострова Украине.

Проект распоряжения опубликован на сайте Кабмина. Он предусматривает систематический мониторинг и документирование нарушений Россией прав и свобод человека в Крыму, а также изменения демографического состава населения.

Кроме того, планируется создание "Украинского национального центра развития мира" для сбора доказательной базы нарушений РФ, связанных с оккупацией и вооруженной агрессией.

Это же госучреждение будет вести учет убытков, нанесенных государству, физическим и юридическим лицам, вследствие российской агрессии.

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Представляя документ, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что "Крымская платформа" – это не разовое мероприятие. В ее рамках принимаются комплексные документы, содержащие подробные шаги по деоккупации.

"Привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира, также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в Организации объединенных наций заявила о рисках из-за наращивания Россией ядерного потенциала в Крыму. Представитель нашей страны при ООН Юрий Витренко отметил, что длительная оккупация полуострова Россией привела к фактическому расширению территории развертывания такого вооружения в мире.

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников выразил убеждение, что Россия стягивает в Крым свою технику, чтобы разместить там ядерное оружие. Благодаря этому россияне намерены получить влияние на акваторию Черного моря, а также Сирию, Африку и южную часть Европы.