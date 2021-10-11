Огрызко – о срыве конкурса в САП: Украина рискует потерять деньги МВФ

Срыв конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры является лакмусовой бумажкой для западных партнеров. Украина рискует потерять их поддержку, в частности, сотрудничество с Международным валютным фондом.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. "Мне кажется, для Зеленского сейчас настало время Ч: или – или", – добавил дипломат.

По его словам, это событие крайне знаковое с точки зрения готовности украинской власти бороться с коррупцией и осуществлять другие важные реформы в стране.

"Это некая лакмусовая бумажка. Если в течение ближайших нескольких недель ситуация серьезно не изменится, думаю, нам надо будет попрощаться с перспективой поддержки со стороны Запада всех наших реформ", – предупредил Огрызко.

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Отвечая на вопрос, почему конкурс был сорван, он заметил: "Это уже вопрос к специалистам. Но политически это значит, что сейчас власти надо принимать решение: либо она реально хочет делать реформу, связанную с правовой системой, которая должна действовать по европейским правилам, либо демонстрировать, что все это была лишь риторика".

Дипломат предупредил, что в сложившейся ситуации под угрозой оказалось и сотрудничество Украины с МВФ.

"Одним из ключевых требований МВФ является проведение антикоррупционной реформы и всего того, что связано с реформой судебной системы. Если на этом будет поставлен крест, понятно, что никакой поддержки со стороны МВФ у нас не будет", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL:

На субботу, 9 октября, был назначен финальный конкурс на должность главы САП. Однако трое членов комиссии не явились, конкурс был сорван.