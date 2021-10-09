Заседание комиссии по избранию главы САП сорвано: отреагировали США и Зеленский

Несостоявшийся финальный конкурс по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вызвал недоумение и недовольство со стороны западных партнеров. От налаживания рабочих процессов в высшем государственном органе по борьбе с коррупцией напрямую зависят дальнейшие перспективы Украины в международном сообществе.

Об этом сообщили в Посольстве США в нашей стране на Facebook. Комиссия была запланирована на 10:00 в субботу, однако трое ее членов по непонятным причинам отсутствовали, что не позволило собрать кворум.

"ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне", – указано в сообщении.

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Поздней на инцидент отреагировал сам президент Владимир Зеленский. У себя в Twitter он заявил, что потребовал от ответственных лиц объяснений о причинах срыва конкурса, но внятного ответа не услышал.

"Сегодня для Украины эффективность антикорупционных систем и органов остается приоритетом", – огласил свою позицию гарант.

Со своей стороны глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин указал, что этот инцидент обязательно отразится на дальнейших отношениях Киева с Вашингтоном. Он уверен, что члены комиссии, которые не прибыли на конкурс, намеренно его саботировали и это будет иметь отголоски в будущем на самом высоком дипломатическом уровне.

"Государственный секретарь США точно расскажет Байдену (президенту США, – Ред.) когда будет приниматься какое-то важное решение по Украине. Срыв конкурса по избранию руководителя САП станет отправной точкой критических проблем в наших отношениях с американским руководством", – заключил он.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал: