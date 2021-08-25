Украина продлила запрет на полеты "Белавиа" в украинские города: названы сроки

Приостановка рейсов белорусской авиакомпании "Белавиа" в Украину продлена до 30 сентября 2021 года. Эту дату определила украинская сторона.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Белавиа". По данным авиакомпании, Украина проинформировала ее о продлении запрета на полеты.

"Это их официальная позиция. В связи с этим продлена приостановка всех рейсов в Украину. Как в дальнейшем будет складываться ситуация, мы пока сказать не можем", – отметили в пресс-службе.

В Министерстве иностранных дел Украины не предоставили OBOZREVATEL подтверждения информации, отметив, что этим вопросом занимается "Украэрорух". В свою очередь, в Государственной авиационной службе посоветовали написать им официальный запрос.

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Напомним, "Белавиа" заявила о прекращении полетов в Украину с 26 мая из-за закрытия авиасообщения между государствами. Все рейсы на следующие три месяца были отменены.

В частности, прекратились полеты в Киев, Львов, Одессу, а также в Харьков.

Перед этим украинское правительство приняло решение о прекращении авиасообщения Украины с Беларусью, запретив авиакомпаниям полеты над территорией страны из-за инцидента с перехватом самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая самолет Ryanair Афины – Вильнюс экстренно посадили в аэропорту "Минск-2" из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось.

В то же время были задержаны оппозиционный блогер и журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега, которые находились на борту.