Украина продлила запрет на полеты "Белавиа" в украинские города: названы сроки
Приостановка рейсов белорусской авиакомпании "Белавиа" в Украину продлена до 30 сентября 2021 года. Эту дату определила украинская сторона.
Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Белавиа". По данным авиакомпании, Украина проинформировала ее о продлении запрета на полеты.
"Это их официальная позиция. В связи с этим продлена приостановка всех рейсов в Украину. Как в дальнейшем будет складываться ситуация, мы пока сказать не можем", – отметили в пресс-службе.
В Министерстве иностранных дел Украины не предоставили OBOZREVATEL подтверждения информации, отметив, что этим вопросом занимается "Украэрорух". В свою очередь, в Государственной авиационной службе посоветовали написать им официальный запрос.
Напомним, "Белавиа" заявила о прекращении полетов в Украину с 26 мая из-за закрытия авиасообщения между государствами. Все рейсы на следующие три месяца были отменены.
В частности, прекратились полеты в Киев, Львов, Одессу, а также в Харьков.
Перед этим украинское правительство приняло решение о прекращении авиасообщения Украины с Беларусью, запретив авиакомпаниям полеты над территорией страны из-за инцидента с перехватом самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая самолет Ryanair Афины – Вильнюс экстренно посадили в аэропорту "Минск-2" из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось.
В то же время были задержаны оппозиционный блогер и журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега, которые находились на борту.