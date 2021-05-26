Белорусская 'Белавиа' тоже отказалась летать в Украину: отменены сотни рейсов

Белорусская авиакомпания "Белавиа" заявила о прекращении полетов в Украину из-за закрытия авиасообщения между государствами. Все рейсы на следующие три месяца уже отменены.

Об этом говорится в сообщении на сайте нацкомпании Беларуси. В ее пресс-службе отметили, что вынуждены отменить полеты в Киев, Львов, Одессу и Харьков.

Известно, что полеты в украинские города полностью остановят с 26 мая по 25 августа 2021 года. Однако были ночные рейсы, которые не состоялись 25 мая:

B2 847 в Киев (время вылета 22:40);

B2 833 в Одессу (время вылета 23:40).

В авиакомпании пояснили, что пассажиры, которые ранее приобрели билеты на указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения авиабилетов.

Напомним: накануне украинское правительство приняло решение о прекращении с 26 мая авиасообщения Украины с Беларусью, запретило авиакомпаниям полеты над территорией страны из-за инцидента с перехватом самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.

В то же время ряд стран Европы также закрыл авиасообщение с Беларусью. Так, в "Белавиа" оказалась в затруднительном положении и вынуждены увольнять своих работников.

"Сокращение расходов, а также объявление простоя или оптимизация численности персонала – это неприятные, хотя и закономерные шаги. Мы хотим обратить внимание, что решение об увольнении персонала могут принимать только по рекомендации руководителей подразделений и только с учетом текущего объема работы", – заявили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика, добавив, что массовые сокращения в настоящее время не рассматриваются.

Отметим, что по состоянию на 25 мая такие авиакомпании остановили авиаперелеты над Беларусью: Air France (Франция), Finnair (Финляндия), SAS (Швеция), Avia Solutions (Кипр), LOT (Польша), Wizzair (Венгрия), AirBaltic (Латвия) , KLM (Нидерланды), Austrian Airlines (Австрия), Lufthansa (Германия) и Singapore Airlines (Сингапур).

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