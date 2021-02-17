Украина потребовала от России допустить МАГАТЭ на Донбасс для контроля ядерных объектов

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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Украина потребовала от России допустить МАГАТЭ на Донбасс для контроля ядерных объектов

Российская сторона делает невозможным достижение договоренностей о направлении на временно оккупированные территории Донбасса инспекторов МАГАТЭ для обеспечения контроля ядерных объектов.

Об этом сообщается в Telegram-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по итогам заседания, которое состоялось 17 февраля в режиме видеоконференции.

"Усилия украинской стороны достичь договоренностей в рамках ТКГ о направлении инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории в Донецк и Луганск пока не дали результата, потому что российская сторона сделала невозможным принятие решение по этому вопросу", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что представитель РФ Борис Грызлов не смог ответить на прямой вопрос главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о допуске инспекции. Запрос организация направила еще в декабре 2020 года.

Представители Украины добавили, что в связи с этим Киев оставляет за собой право обратиться к мировому сообществу для усиления давления на Россию для допуска представителей организации.

Кроме того, отмечается, что российская сторона несколько раз пыталась перевести обсуждение от практических шагов по выполнению нормандских и минских договоренностей. В ответ Кравчук напомнил, что Россия является стороной конфликта, оккупирует Крым и Донбасс, а также является участником ТКГ.

"Любые консультации будут продлены украинской стороной только в случае, если они будут иметь практический смысл", – подчеркнул он.

Также Кравчук предложил с 24 февраля предоставить автобус для перевозки граждан через линию разграничения и гуманитарных грузов на оккупированную территорию. Ожидается соответствующая реакция России.

Telegram украинской делегации в ТКГ.
Telegram украинской делегации в ТКГ.
Telegram украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Донбасс оказался под угрозой заражения радиоактивными отходами с шахты "Юнком" (район Енакиево). Причиной стало не только ее затопление, но и отказ так называемых властей контролировать уровень загрязнений.

УкраинаТрехсторонняя контактная группаЛеонид КравчукБорис Грызлов