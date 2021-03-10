Кравчук: на Донбассе специалистов МАГАТЭ не пускают к ядерным объектам, это может стать трагедией

Представители ОРДЛО не пускают специалистов Международного агентства по атомной энергии к ядерным объектам на оккупированной территории Донбасса.

Об этом 9 марта в комментарии телеканалу "Дом" сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Есть колоссальная проблема – радиоактивные отходы. Мы же знаем, что на территории ОРДЛО есть шахты, в которых в советское время проводились ядерные испытания. И эти шахты сейчас затоплены, что может стать большой трагедией для региона", – сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что Украина не один раз предлагала направить специалистов МАГАТЭ в ОРДЛО для анализа состояния ядерных объектов и предоставления вариантов решения этого вопроса.

"Я несколько раз по этому поводу обращался к России. Они отвечают: это, мол, не наше дело, разговаривайте с ОРДЛО. А МАГАТЭ говорит: мы таких стран не знаем. МАГАТЭ не может вести отношения с людьми, которые не определены как субъекты международного права", – добавил Кравчук.

Отмечается, что на оккупированной территории есть как минимум три ядерных объекта, требующих инспекции. Это шахта "Юнком" в городе Бунге, недалеко от Енакиево, медицинское учреждение в Луганске и исследовательский аппарат в Донецке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Донбасс оказался под угрозой заражения радиоактивными отходами с шахты "Юнком" (район Енакиево). Причиной стало не только ее затопление, но и отказ так называемых властей контролировать уровень загрязнений.