Новый посол Украины в США рассказала о стратегии, которую Киев предложит Байдену

Украина вскоре предложит администрации американского президента Джо Байдена стратегию двустороннего сотрудничества с США.

Об этом заявила недавно назначенный посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в интервью LB.ua, опубликованном 15 марта. Она отметила, что Киев также активно сотрудничает с официальным Вашингтоном над наполнением американской стратегии в отношении Украины. Над этим работают, в частности, в МИДе страны, Офисе президента.

"Безусловно, мы работаем на всех уровнях с американскими экспертами. Я контактирую со многими коллегами в неофициальной ипостаси", – сказала Маркарова.

Она указала на то, что часть документов, которые разрабатывают в двух странах, не являются публичными.

"Мы должны понимать, что есть экспертные стратегии, которые американские специалисты преподают в публичное пространство, а есть дискуссии и документы, которые не выносят на всеобщее обсуждение. Наше руководство к такому обсуждению привлечено. Так же есть большая группа людей, которая работает над нашей стратегией, которую мы отдельно предложим американским партнерам", – добавила она.

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