Новый посол Украины в США рассказала о стратегии, которую Киев предложит Байдену
Украина вскоре предложит администрации американского президента Джо Байдена стратегию двустороннего сотрудничества с США.
Об этом заявила недавно назначенный посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в интервью LB.ua, опубликованном 15 марта. Она отметила, что Киев также активно сотрудничает с официальным Вашингтоном над наполнением американской стратегии в отношении Украины. Над этим работают, в частности, в МИДе страны, Офисе президента.
"Безусловно, мы работаем на всех уровнях с американскими экспертами. Я контактирую со многими коллегами в неофициальной ипостаси", – сказала Маркарова.
Она указала на то, что часть документов, которые разрабатывают в двух странах, не являются публичными.
"Мы должны понимать, что есть экспертные стратегии, которые американские специалисты преподают в публичное пространство, а есть дискуссии и документы, которые не выносят на всеобщее обсуждение. Наше руководство к такому обсуждению привлечено. Так же есть большая группа людей, которая работает над нашей стратегией, которую мы отдельно предложим американским партнерам", – добавила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Владимир Зеленский назначил Маркарову на новую должность 25 февраля.
Ранее она занимала пост министра финансов Украины – с 8 июня 2018 года (до 22 ноября – и.о.) до 4 марта 2020-го.
Новоназначенная посол Украины в Соединенных Штатах Америки заявила, что главным приоритетом внешней политики государства будет являться максимальное давление и ужесточение санкций США и стран Европы против России.