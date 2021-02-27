Маркарова в США займется ужесточением санкций против России

Главным приоритетом внешней политики Украины будет являться максимальное давление и ужесточение санкций США и стран Европы против РФ.

Наша страна намерена добиться повышения цены агрессии России против Украины, рассказала в интервью "Укринформу" новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова.

По словам дипломата, наша страна должна стать частью коллективной безопасности и вступить в НАТО.

"Это очень важный приоритет, и мы надеемся при поддержке нашего стратегического партнера максимально быстро сделать внутри страны все необходимое, чтобы получения ПДЧ (План действий по членству) и наше вступление в Альянс стали реальностью побыстрее", – отметила она.

Также Маркарова надеется получить помощь в повышении способности ВСУ и системы безопасности.

"Я думаю, что у нас есть много возможностей и для двустороннего сотрудничества с США для усиления нашей армии, и для повышения безопасности в Черноморском регионе", – сказала посол.

Дипломат добавила, что Украина будет развивать инвестиционное сотрудничество с США в оборонной сфере, чтобы противостоять российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.