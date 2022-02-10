Украина предложила Европе обновить 'прошивку' безопасности: Кулеба озвучил главные элементы

Украина предлагает обновить "прошивку" безопасности в Европе. Для этого Киев представил свое стратегическое видение вопроса.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на форуме "Украина-Франция" 10 февраля, назвав три главных элемента для укрепления безопасности. Его речь приводит сайт МИД.

Первым элементом является усиление блоков и организаций, таких как Европейский Союз и НАТО, а также их укрепление при помощи малых альянсов. Последние, отмечает Кулеба, способны стать расширением для ЕС и НАТО, а не в противовес им.

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Министр также привел несколько примеров таких малых альянсов – Люблинский треугольник (Украина, Польша, Литва), Веймарский треугольник (Германия, Польша и Франция), Славковский треугольник (Чехия, Австрия, Словакия). По его словам, их развитие позволит сохранить стойкость.

Вторым элементом являются санкции, которые Кулеба назвал "электрошокером", а также смелость их применять.

По словам министра, даже когда удастся урегулировать нынешний кризис, спровоцированный Россией, подготовленные ныне в ЕС пакеты санкций останутся готовыми и будут работать как сдерживающий фактор.

Третий фактор – готовность к новым большим амбициям, частью которых будет членство Украины в ЕС и НАТО.

Кулеба пояснил, что наша страна и является потенциалом Европы, который способен вывести ее на новый уровень влияния на глобальной арене. А для этого нужно побороть страхи и смотреть на это через призму отношений с Украиной, а не с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД подтвердил разведывательные данные западных спецслужб о том, что Россия наращивает войска на границе с Украиной.