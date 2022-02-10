Кулеба подтвердил данные западных спецслужб о войсках РФ на границе: возможно резкое наращивание

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил разведывательные данные западных спецслужбы о том, что Россия наращивает войска на границе с нашей страной. В частности, это происходит в последнее время.

Такое заявление глава МИД 10 февраля сделал на форуме "Украина-Франция". После своей речи он отвечал на вопросы журналистов.

"Постепенно количество военных на российско-украинской границе увеличивается. Мы понимаем, что логистическая инфраструктура дает возможность России произвести резкое наращивание", – приводят слова Кулебы СМИ.

В добавок к этому министр обратил внимание на проблему скопления российских войск в Беларуси.

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Кроме того, Кулеба подчеркнул, что Россия попыталась заблокировать доступ к Украине по морю под видом проведения военных учений. По его словам, блокада имеет также и экономическую составляющую.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент РФ Владимир Путин, скорее всего, еще не принял решение о полномасштабном вторжении в Украину. Однако он считает, что ближайшие несколько дней могут быть самыми опасными.

В то же время глава правительства пообещал в случае чего увеличить военную поддержку Украины.