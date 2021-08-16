Из аэропорта Кабула не может вылететь украинский самолет, – Кулеба

Из аэропорта в Кабуле (Афганистан) не может вылететь второй украинский самолет. Он должен вывезти из страны граждан Украины.

Об журналистам 16 августа заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина". Он отметил, что пока сложно прогнозировать, когда ситуация сможет разрешиться.

Глава МИД отметил, что борт теоретически когда-то вылетит, однако вопрос в том, сможет ли туда прибыть новый самолет.

"Ответ на вопрос будет зависеть от ситуации в Афганистане", – сказал Кулеба.

Также спикер ведомства Олег Николенко добавил, что из страны хотят эвакуироваться около 90 украинцев, некоторые вместе с семьями.

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В то же время Politico со ссылкой на американских чиновников пишет, что все полеты из аэропорта в Кабуле приостановлены.

Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что войска США пытаются освободить территорию от людей, которые прорвались на взлетно-посадочную полосу. Сколько времени это займет, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились кадры, как люди падают с самолетов, которые вылетают из аэропорта в Кабуле. В городе началась паника и люди прорвались на взлетно-посадочную полосу и цеплялись за самолеты в надежде улететь из страны.

Также стало известно о перестрелке между вооруженными людьми и американскими военными, в результате которой погибли два человека

Напомним, что движение "Талибан" установило контроль над всей территорией Афганистана. Боевики, практически не встречая сопротивления, вошли в столицу Кабул.