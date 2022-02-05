Путин хочет отрезать Россию от западной цивилизации, – Яковенко

Главная цель Кремля в противостоянии с Западом и в войне с Украиной – отрезать Россию от западной цивилизации и "заколотить окно в Европу". Создание новой "Российской империи", в которую войдут Украина и Беларусь – еще одна глобальная цель.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко. "Вне всякого сомнения, главной целью является, я бы даже сказал, не Запад, а Россия", – подчеркнул он.

"Его задача – отрезать Россию от Запада, заколотить то окно в Европу, которое в свое время пытался прорубить Петр Первый. Для этого и существует эта атака на Запад. Плюс есть задача в целом изменить геополитический баланс", – убежден оппозиционер.

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По его словам, в ситуации, когда Россия "совершенно катастрофически проигрывает международное соревнование", президент страны-агрессора Владимир Путин намерен создать некое новое "союзное" образование и спрятать его за железным занавесом. При этом "Украина – это самостоятельная цель", – заметил Яковенко.

В этом контексте он напомнил о многочисленных заявлениях Путина, подтверждающих эти планы. В частности, риторика о "едином народе", о том, что украинского самостоятельного государства не существует, что Украину "создал Ленин" и так далее.

По этой причине главе Кремля категорически не нужна успешная, ориентированная на Запад Украина или Беларусь. "Потому что если рядом есть успешная Украина или, не дай бог, успешная европейски ориентированная Беларусь, то довольно сложно будет объяснить россиянам, почему они находятся не в Европе, а в каком-то совсем другом месте", – пояснил оппозиционер.

Полную версию интервью с Игорем Яковенко читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, Путин заявил, что США проигнорировали его требования по поводу так называемых гарантий безопасности. Глава страны-агрессора обвинил Запад в попытке втянуть РФ в войну.