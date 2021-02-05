Украина не обязана раскрывать документы, на основании которых вводятся санкции, – Яценюк

Украинский закон о санкциях не обязывает государство раскрывать документы, на основании которых принимаются решения о введении ограничительных мер.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший премьер-министр (2014-2018 годы) Арсений Яценюк. Таким образом политик ответил на реплику сопредседателя фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко о необходимости раскрыть документы, на основании которых вводились санкции против телеканалов Zik, NewsOne и "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Экс-премьер напомнил, что именно он был автором того законопроекта, который был принят в 2014 году.

"Когда закон готовился, я изучал лучшие практики США и Евросоюза. Государство, которое принимает решение о санкциях, не обязано ни при каких обстоятельствах публиковать документы, на основании которых такое решение было принято", – пояснил Яценюк.

Он добавил, что обычно решение о введении санкций принимается на основе тайной информации, полученной от разведки и органов безопасности. А раскрытие таких источников информации не представляется возможным.

Яценюк также напомнил, что Россия ввела против него санкции без объяснения причин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля были введены персональные санкции против Тараса Козака – правой руки Медведчука. В итоге телеканалы "112 Україна", NewsOne, ZIK прекратили трансляцию, хотя и частично – эфиры все же можно было найти в интернете.

Украинцы поддержали блокировку пропагандистских медиа, но представители телеканалов назвали это "расправой над неугодными СМИ". ОПЗЖ 4 февраля обжаловала в Верховном суде указ Зеленского о санкциях. Тем временем решение о блокировке поддержали в США, а также в ЕС.