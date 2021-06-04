Состоявшийся на днях съезд политической партии "Украина - наш дом" в средствах массовой информации анонсировался давно - ещё в конце октября в СМИ появилась информация о том, что бывший министр инфраструктуры и бывший вице-премьер, отвечавший за проведение Евро-2012, Борис Колесников, создаёт новую политическую силу. Кое-кто пытался разглядеть в ней некий вариант "Партии регионов - 2", но, как оказалось, знаковые фигуры из ПР и Оппоблока в новой партии не присутствуют.

Более того: в политической партии нет людей, напрямую или косвенно связанных с бизнесменом Ринатом Ахметовым - старинным другом Бориса Колесникова.

Этот момент показателен: Ахметов скорее всего не причастен к созданию новой политической силы.

По сути, анализ показывает: "Украина - наш дом" - это действительно проект Бориса Колесникова, который созрел к самостоятельной политической деятельности (хотя ещё год назад говорили, что он разочаровался в политике и решил сосредоточиться исключительно на бизнесе).

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Бросается в глаза наличие в партии большого количества молодых людей, которые, как выразился сам Колесников, сделали свой бизнес "от грядки до присутствия на рынке ЕС". География - обширная: Киев, Днепр, Волынь, Винница.

То есть, это не очередная "юго-восточная" партия, призванная забирать голоса у ОПЗЖ (как писали некоторые эксперты). Как раз в электоральном плане "Украина - наш дом" он слабо пересекаются.

Интересно, что больше всего Колесников и его партия потенциально могут заходить на поле "Слуги народа" и могут забрать под себя тех, кто откалываются, разочаровавшись в "партии власти"; особенно в "левом крыле". В этом плане "Украина - наш дом" имеет шансы занять специфическую электоральную нишу, не давая голосам избирателей, разочаровавшихся в СН, отойти к "Батькивщине" или гипотетическим партиям Гройсмана и Разумкова.

Назвать ее оппозиционной также сложно: Борис Колесников как в выступлении на съезде, так и в последних интервью избегает критики Владимира Зеленского и нынешней власти. Ставка - на конструктивные предложения, в стиле "мы знаем, как". Отсюда и идеологическая основа партии: декларируется ставка на профессионалов.

Расчёт прост: последние данные говорят о том, что около 70% украинцев устали от "новых лиц" в политике и хотят видеть во власти профессионалов.

Слово "профессионализм" несет в себе положительные коннотации и может стать объединяющим - считают у Колесникова. Условно, даже если треть от 70% проголосуют за "партию профессионалов" - это уже около 25%. То есть, поле, на которое можно претендовать, довольно емкое (особенно на фоне кризиса "традиционных" политических партий). Другое дело - насколько убедительной может стать партия "Украина - наш дом", чтобы это поле заполучить. У самого Колесникова - имидж профессионала, создавшего с ноля бизнес (он действительно развивал "Конти" и "АПК-Инвест" не на основе приватизированных советских предприятий, а с чистого листа), а также спасшего честь Украины и сыгравшего ключевую роль в организации "Евро-2012" (в 2010 году Украина едва не лишилась права проводить чемпионат Европы по футболу).

Но это - в прошлом, "в прошлой жизни". После Евро Украина пережила ряд потрясений - в том числе Майдан, войну на Донбассе, потерю Крыма, две президентские и две парламентские кампании. Колесников - это напоминание о "золотом веке", когда росли доходы граждан, а государство было ещё социальным.

В принципе, когда после Второй мировой в Германии возник вопрос лидерства, то взоры тоже обратились на "человека из прошлого", одну из далеко не ключевых фигур Веймарской республики Конрада Аденауэра. Хотя сам Колесников, судя по заявлениям, хочет стать не столько "украинским Аденауэром", сколько "украинским Эрхардом" - творцом экономического чуда. Если проанализировать речь Колесникова на съезде, то создаётся именно такое впечатление.

То, что предлагает Колесников - кардинальное по своей сути. И необычно. Он предлагает сломать "становой хребет" бюрократии, радикально сократить количество чиновников, максимально передать полномочия на места (сохранив за центром международные отношения, оборонную политику, инфраструктурные проекты и безопасность). Много внимания уделяется трансформации экономических показателей в социальные (программа партии на две трети состоит из социальных программ). При этом всерьёз говорит о возможности в 2031 году войти в Большую Двадцатку.

Получится ли это у Колесникова? Пока рано говорить. Авансы в политике - дело неблагодарное. Пока есть амбиции и возможности. Все остальное зависит от самого Колесникова и от его команды.

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