Украина может организовать электронное голосование для граждан в ОРДЛО, – Сивохо

Лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо считает, что Украине следовало бы организовать голосование для жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Сделать это он предлагает в электронном виде.

Такое заявление он сделал 16 сентября в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1". Сивохо уточнил, что речь идет об участии в украинских выборах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас, когда мы все такие цифровые, можно было придумать какой-то способ голосования. Чтобы они не забывали, что они часть Украины. Потому что все наши последние заявления только отталкивают их", – сказал Сивохо.

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В свою очередь украинский журналист Роман Цимбалюк, который работает в России, резко раскритиковал такую идею. Он отметил, что это очень похоже на частые заявления пресс-секретаря России Дмитрия Пескова, который не видит разницы в том, чтобы жители ОРДЛО голосовали и на российских, и на украинских выборах.

"Вы сами сказали, что их (жителей ОРДЛО) водят голосовать строем. И вот вы даете этим людям возможность голосовать на украинских выборах на оккупированной территории. Как вы думаете, российские правила там изменятся? Если за "Единую Россию" все ходят голосовать единым строем, точно так же они пойдут голосовать на украинских выборах за ту партию, за которую укажет Кремль", – пояснил свою позицию журналист.

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