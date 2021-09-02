Более миллиона украинцев получили российское гражданство с 2017 года: эксперт указал на проблему

С 2017 года более миллиона украинцев получили российское гражданство. Речь идет не только о жителях "Л/ДНР".

Об этом сообщил в Facebook эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Больше всего паспортов РФ выдали в 2020 году – 409 549.

В 2017 году российское гражданство получили 85 119 украинцев, в 2018 году – 83 081, в 2019 году – 299 422, а за январь-июнь 2021 года – 184 345.

Как рассказал "Телеграфу" житель оккупированной Горловки Александр, получение паспорта РФ заняло у него около 3 месяцев.

Видео дня

"В мае я сдал в паспортный стол "ДНР" по месту жительства паспорт "гражданина ДНР", декларацию об утрате украинского паспорта и фотографии. В середине августа автобус отвез меня в село Куйбышево Ростовской области, где я получил паспорт гражданина РФ", – отметил он.

Оформление документов с учетом оплаты услуг паспортного стола и расходов на транспорт составило около 1500 российских рублей (550 гривен).

Если нет паспорта "гражданина ДНР", то оформлять гражданство придется на общих основаниях, а это занимает несколько лет.

Дончанка Марина, которая живет в Курской области с 2014 года и занимается оформлением документов для постоянного проживания в России, сказала, что до 2019 года у нее было стабильно высокое количество заказов.

"В основном это были заробитчане, проживающие в России более-менее постоянно уже не один год, жители Донбасса, бежавшие от боевых действий... Но с 2019 года этот поток начал иссякать", – утверждает она.

Теперь те, кто хочет оформить гражданство РФ, предпочитают сделать это как "граждане ДНР", оформив сперва паспорт "народной республики".

За последних 2 года в упрощенном порядке российское гражданство получили 527 тысяч жителей неподконтрольной Украине части Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что жители оккупированных регионов Донбасса, которым незаконно выдали российские паспорта, бесправны в РФ и нужны только для повода, чтобы их "защищать".

По его словам, если человек с таким российским паспортом "завтра приедет в РФ, его выгонят".