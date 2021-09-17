Климкин – о реинтеграции Донбасса: нет другого варианта, кроме политики переходного периода

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что возвращение Донбасса возможно, с большей вероятностью, только в результате договоренностей России и Запада, а переходной период будет требовать от Украины компромиссов. Тем не менее, идею выборов в ОРДЛО экс-министр не поддерживает, пока там высокое влияние РФ.

Свое мнение Климкин высказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу". Оно транслировалось вечером в четверг, 16 сентября, на YouTube-канале ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Климкин прокомментировал выборы в Госдуму, которые Кремль хочет провести на оккупированной украинской территории. По мнению политика, голоса РФ не нужны, но это даст мобилизацию внутри России, а также станет "подачкой" для "Л/ДНР".

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"Последнее время и в Донецке, и Луганске, были страйки, протесты, это такая себе подачка", – сказал экс-глава МИД.

"Есть ли у Путина окончательно утвержденный план [касательно судьбы Донбасса] – я не могу посмотреть ему в голову. Но все, что мы знаем – они продолжают играться с разными вариантами", – добавил Климкин.

По его мнению, один из них – после создания Союзного государства с Беларусью присоединить к себе "Л/ДНР", а потом "отламывать другие регионы" Украины.

Киев в вопросе реинтеграции Донбасса должен понимать: компромиссы необходимы, но реакция общества наверняка будет спорной, считает Климкин.

"Если мы будем идти путем компромиссов, которые будет очень сложно пояснить украинцам (но я согласен – они, безусловно, нужны), эти компромиссы должны состоять в чем: мы толерируем некую часть на переходной период... и не должно происходить никакого влияния на политические процессы тут", – ответил бывший министр на тезис Сергея Сивохо, прозвучавший ранее в этой программе.

Напомним, что лидер Национальной платформы примирения и единства считает: Киеву следовало бы привлекать жителей ОРДЛО к украинским выборам.

Климкин подчеркнул, что категорически против "любых выборов" на Донбассе на переходной период.

"Получается, что там голосуют люди с российскими паспортами за кандидатов с российскими паспортами – и это называется украинские местные выборы?" – спросил он.

Кремль сделал из ОРДЛО "Россию третьего сорта", хотя влияние пропаганды там огромное, добавил Климкин.

"Поэтому никак, кроме как через переходной период – очень сложный и такой, который может быть договоренный только, давайте честно, меж сегодняшними Россией и коллективным Западом – ничего там не будет", – подытожил бывший глава МИД.

Как ранее писал OBOZREVATEL, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш назвал причины, для чего России нужны выборы в Госдуму на Донбассе.