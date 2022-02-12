Украина может еще больше снизить вероятность вторжения РФ: нардеп сказал, что властям нужно сделать

У Украины есть шанс избежать полномасштабной войны с Россией. Но, помимо поддержки партнеров, властям необходимо предпринять ряд других мер.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 11 февраля заявил народный депутат от "Голоса" Сергей Рахманин, который также является членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Он обратил внимание на необходимость еще больше укреплять обороноспособность Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Шанс избежать полномасштабной войны есть. Та поддержка, которую получила Украина и публично, и военно-технически, есть определенным залогом. Но характер войны, ее неизбежность, ее масштаб – будет зависеть от того, насколько Украина будет готова и насколько она будет делать реальные шаги по укреплению своей обороноспособности. Точно также, как накопление российский войск невозможно скрыть, так и наши шаги, если они будут более решительными, чем сейчас, будут очевидными. И это станет дополнительным фактором для удержания России от резких шагов", – убежден политик.

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Он отметил, что сейчас у президента Украины Владимира Зеленского есть возможность, не объявляя общую мобилизацию или военное положение, дополнительно привлечь мобилизационный ресурс из числа участников боевых действий. Нардеп уточнил, что это называется призывом резервистов первой очереди.

"У нас комплект бригад не является стопроцентным. Боеспособными они считаются при 75%, но у нас есть бригады, где такой показатель ниже 40%", – обратил внимание Рахманин.

Также политик подчеркнул, что решение проводить командно-штабные учения – правильное, хотя это следовало бы делать раньше.

"Нужно демонстрировать мощь, слаженность. Чем больше военных будут поддерживать друг друга и учиться, тем будет лучше", – сказал он.

Кроме того, Рахманин обратил внимание, что формирования Сил территориальной обороны делается недостаточно быстро. Для этого требуются дополнительные ресурсы, а выделенных средств – не хватает.

"Есть еще ряд вещей, которые следует делать. Это все в совокупности будет демонстрацией того, что мы готовимся", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп Дмитрий Гурин рассказал о том, как Украина усиливает боеготовность на фоне российской угрозы. В частности, он отметил, что многие записываются в ряды терробороны.