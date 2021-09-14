Украина инициирует дебаты на Генассамблее ООН: названы три главных вопроса

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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Украина инициирует дебаты на Генассамблее ООН: названы три главных вопроса

Украина намерена поднять на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН три основных вопроса. Они будут касаться борьбы с российской агрессией, деоккупации Крыма и Донбасса, пострадавших от действий РФ граждан.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время телефонного разговора с главой сессии Генассамблеи и его мальдивским коллегой Абдуллой Шахидом, который состоялся 14 сентября, сообщается на сайте ведомства. Также еще одним вопросом будет преодоление пандемии коронавируса.

Украинская делегация намерена созвать дебаты по указанным вопросам:

  • противодействии российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма;

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  • улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии на Донбассе;

  • преодоление пандемии коронавируса и ее социально-экономических последствий.

Глава МИД подчеркнул, что Киев рассчитывает на поддержку "Крымской платформы" (инициативы Украины по деоккупаци полуострова). Он отметил, что это вернет уважение к Уставу ООН и будет способствовать прекращению грубого нарушения международного права.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский намерен выступить на Генассамблее ООН. На ней он может пригласить мировые государства присоединиться к "Крымской платформе".

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