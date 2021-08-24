Украина и Грузия станут членами НАТО, – заместитель генсека Альянса

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Украина и Грузия станут членами Альянса, как это было заявлено еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте. Вместе с тем, когда это произойдет, он не уточнил.

Так, во время выступления на саммите Крымской платформы в Киеве в понедельник, 23 августа, Джоанэ отметил, что НАТО подтверждает решение саммита. OBOZREVATEL вел трансляцию.

"Мы подтверждаем решение Бухарестского саммита о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, и мы хотели бы приветствовать готовность Украины решать конфликт на востоке страны мирным путем. Также мы защищаем ваш суверенитет, включая (непризнание. – Ред.) нелегитимной аннексии Крыма", – заявил Джоанэ.

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Он добавил, что НАТО увеличило свое присутствие в черноморском регионе – корабли Альянса постоянно патрулируют акваторию. Также он акцентировал на усилении сотрудничества НАТО с Украиной и Грузией, ярким примером чего стали масштабные военные учения Sea Breeze при участии 32 стран.

"НАТО осуждает и никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Крым – это территория Украины, и мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине", – сказал Джоанэ.

Напомним, саммит НАТО в Бухаресте (Румыния) состоялся 2-4 апреля 2008 года. На повестке дня стояли вопросы о признании Косова, военные действия в Афганистане, расширение Альянса, присоединение к нему Хорватии, Албании и Македонии, а также предоставление ПДЧ Украине и Грузии. Генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер тогда отметил, что Украина непременно вступит в Альянс, но не уточнил конкретные сроки.

Отметим, результаты опроса социологической группы "Рейтинг" показали, что большинство украинцев поддерживают перспективу вхождения нашей страны в состав Европейского Союза и Североатлантического Альянса. За членство в первом ратует 64% населения, стать частью НАТО хотят 54%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал США и европейских союзников определить наконец четкую дорожную карту вступления Украины в ЕС и НАТО. По его мнению, необходимо институциализация места нашего государства в западном мире.