Украина готовит доказательства преступлений российских оккупантов, чтобы добиться закрытия неба над Украиной, – Илья Новиков

Все доказательства о военных преступлениях российских оккупантов, собранные специальной группой, будут предоставлены и в Офис генерального прокурора, и дипломатам и политикам для помощи в закрытии неба над Украиной от ракетных и авиаударов врага. Уже поступают многочисленные обращения граждан, которые были свидетелями таких преступлений.

Об этом сказал адвокат Илья Новиков. "Как мы сообщали, у нас начала работу группа, работающая над сбором доказательств по военным преступлениям, которые совершают российские войска", - отметил он.

Адвокат добавил, что Офис генерального прокурора объявил, что они тоже открывают такой сбор.

"Конечно, у нас нет никакой конкуренции, и мы обязательно предоставим нашим коллегам из прокуратуры все, что мы проработаем… Как мы обещали, мы делаем фокус на том, чтобы помочь в краткосрочной перспективе нашим дипломатам, политикам, которые пытаются победить эту позицию: что НАТО не хочет закрывать небо над Украиной", – сказал Новиков.

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Он объяснил, что эти доказательства и факты предоставят возможность для дополнительной аргументации.

"Мы намерены делать ежедневный отчет. И сегодня в этот отчет попадают два случая, которые имеют шанс потеряться на фоне происходящего в Ирпене. Вы знаете, что был уничтожен аэропорт в Виннице. По информации и по обращениям граждан, также из общедоступных источников на Житомирщине, в Коростене и Овруче, были два случая, когда россияне атаковали ракетами частный сектор. В одном случае было уничтожено более 30 частных домов, в другом – более 10 частных домов", – рассказал он.

"Это важно, потому что в любом случае речь идет о случаях, когда это – не спровоцировано, потому что там не было на земле никаких боевых действий или военных объектов – ничего общего с легитимной военной целью. Это должно трактоваться исключительно как акт уничтожения, убийства мирных граждан и терроризирование мирного населения", – подчеркнул адвокат.

Он рассказал, что отчет на английском и украинском языке предоставят нашим дипломатам и политикам, которые непосредственно общающимся с теми, от кого зависит решение о закрытии неба.

"И мы ожидаем от вас на адрес обращения в случае, если вы непосредственно были очевидцами происходящего. Если вы что-то видели, что не попало в интернет, очень просим вас писать на этот адрес [email protected] И мы продолжим нашу работу", – призвал он.

Народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар отметила, что это важная работа, и призвала снимать и документировать все преступления, которые совершают российские военные. "Это нужно знать и Украине, и миру", – добавила она.