Украина будет просить Британию предоставить военных в случае вторжения России, – Пристайко

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко не исключил привлечение иностранных сил в случае военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. По его словам, речь может идти в частности о британских военнослужащих.

Дипломат подчеркнул, что в случае реальной угрозы, Украина будет просить абсолютно любую помощь. Об этом Пристайко рассказал в интервью телеканалу UATV.

"Меня спросили: пригласим ли мы вмешаться партнеров, таких как Британия, реальными солдатами на украинской территории, с учетом того, что нам грозят вооруженные силы значительно больше, чем наши. Я ответил: если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить всё что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории", – сказал Пристайко.

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Также посол Украины в Великобритании добавил, что дипломатия ведет переговоры с партнерами о вариантах предоставления помощи в случае вторжения РФ. При этом он акцентировал, что первоначальная задача заключается в решении конфликта без начала военных действий.

"Если эти военные действия начинаются и они не только в одной точке, нам придется обратиться как к украинскому народу с просьбой о мобилизации, так и к нашим партнерам с просьбой о мобилизации их усилий, их помощи", – отметил посол.

Напомним, ранее британские СМИ писали, что Великобритания рассматривает возможность отправки дополнительных сотен военнослужащих в соседние с Украиной страны – члены НАТО. Ожидается, что это станет "сдерживающим фактором" в случае возможного полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Также министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что его страна готова предоставить Украине еще больше оружия, чтобы попытаться предотвратить любое вторжение России.

К слову, британским пилотам, которые доставляли оружие Украине, пришлось по неизвестной причине буквально сделать крючок, огибая воздушное пространство Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания предлагает создать союз с Польшей и Украиной. Таким образом Лондон намерен укрепить трехсторонние связи на фоне российской агрессии.