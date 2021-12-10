Путин не готов платить цену за вторжение в Украину, – российский политик

Российский политик и правозащитник Лев Шлосберг считает, что президент России Владимир Путин вряд ли пойдет на полномасштабное вторжение в Украину. Причина – не готовность платит цену за это.

Такое заявление Шлосберг сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 10 декабря. Он считает, что руководитель страны-агрессора вместо этого будет играть на противоречиях между США и ЕС, а также внутри Европы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У меня нет впечатления, что Путин ставит себе за цель ведение полномасштабных военных действий на территории Украины, потому что та цена, которую придется заплатить, будет такой, на которую он не готов", – сказал политик.

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По его словам, вся история правления Путина показывает, что он действует напрямую в редких случаях, как это было с аннексией Крыма и вторжением в Донбасс.

"Он действует опосредовано. На мой взгляд, сейчас он играет на противоречиях, которые есть между лидерами мировых держав, в том числе между США и ЕС: в Европе – между Восточной и Западной", – пояснил Шлосберг.

По словам правозащитника – у Путина две цели: максимально вернуть влияние СССР и сделать его глобальным в мире.

"Чтобы в этом новом мире за ним было, если не решающее, то исключительно важное слово", – сказал он.

Шлосберг добавил, что в руках у Путина есть ядерное оружие, а также он понимает, что, играя на противоречиях, он может выигрывать – "он намерен всех перехитрить и пересидеть".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский рассказал, что Путин пообещал американскому лидеру Джо Байдену не усиливать эскалацию вокруг Украины.