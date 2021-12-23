Угрозы Путина Украине власть должна использовать, чтобы мобилизовать мир в нашу поддержку, – Порошенко

На последней пресс-конференции президент России Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал, что не может смириться с существованием независимого украинского государства. Его выбросы в адрес Украины власть должна использовать для мобилизации мира в нашу поддержку.

Об этом написал на своей странице в Facebook пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. По словам политика, в Кремле продолжают говорить об Украине, как Гитлер о Судетах.

"Снова об "исконно русских территориях", теперь уже и на Донбассе. Что это как уже не завуалированная территориальная претензия и очередная угроза Украине, которую, по новой версии, уже создал Ленин?" – заметил Порошенко.

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"Так же беспокоит и откровенная паранойя относительно расширения НАТО и постоянное отрицание права Украины стать членом Альянса. Хочу напомнить, что границы современных государств и наций определяются не странно трактованной историей, археологией и психиатрией, а международным правом и неприкосновенностью границ", – подчеркнул пятый президент.

Порошенко также напомнил, что участие в военных и политических союзах определяется суверенными государствами и этими союзами точно без "параноидальных страхов" соседских государств.

"Украинские дипломаты должны ка к можно скорее выбраться из Гуты, и каждый в "своей столице" должен в полной мере использовать очередной каминг-аут Путина с опасными атаками на Украину, чтобы мобилизовать мир на нашу поддержку – от санкций до оружия", – считает Порошенко.

Он отметил, что украинский президент не должен умножать внутренние конфликты, а объединить общество и политикум для обороны страны. "Ведь воюет не с тем, не за то и не там, где надо", – резюмировал лидер "ЕС".