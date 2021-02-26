Зеленский выдал указ об ответственности за невыполнение решений СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, предусматривающее привлечение к ответственности виновных в неисполнении решений Совета.
Как говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства, решение предусматривает, что Кабинет министров должен обеспечивать выполнение органами исполнительной власти решений СНБО, введенных в действие указами президента Украины.
Также правительство должно принять меры по привлечению в установленном порядке к ответственности лиц, виновных в невыполнении введенных в действие решений СНБО.
Премьер-министр должен взять под личный контроль деятельность руководителей органов исполнительной власти по обеспечению выполнения задач, возложенных на соответствующие органы решениями СНБО.
Указ вступает в силу со дня его официальной публикации.
Контроль над выполнением введенного в действие решения возлагается на секретаря СНБО.
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании рассмотрит ряд актуальных вопросов государственной безопасности.
В закрытом режиме будет рассмотрен проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь".
19 февраля Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях против главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и других физических, а также юридических лиц.