Зеленский выдал указ об ответственности за невыполнение решений СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, предусматривающее привлечение к ответственности виновных в неисполнении решений Совета.

Как говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства, решение предусматривает, что Кабинет министров должен обеспечивать выполнение органами исполнительной власти решений СНБО, введенных в действие указами президента Украины.

Также правительство должно принять меры по привлечению в установленном порядке к ответственности лиц, виновных в невыполнении введенных в действие решений СНБО.

Премьер-министр должен взять под личный контроль деятельность руководителей органов исполнительной власти по обеспечению выполнения задач, возложенных на соответствующие органы решениями СНБО.

Указ вступает в силу со дня его официальной публикации.

Контроль над выполнением введенного в действие решения возлагается на секретаря СНБО.

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