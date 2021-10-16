У Зеленского заявили, что Россия тормозит переговоры по Донбассу

Страна-агрессор Россия не проявляет желания участвовать в саммите в "нормандском формате" по урегулированию войны на Донбассе. Напомним, в нем должны быть задействованы представители Украины, РФ, Франции и Германии.

Такое заявление сделал Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга в пятницу, 15 октября. Его слова приводит "Укринформ".

Он отметил, что речь идет как о переговорах на уровне глав государств, так и министров иностранных дел четырех стран.

"Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон готовы и хотят проведения встречи на высшем уровне. У Ангелы Меркель не так много времени сделать это на своем посту, но она четко выразила свое желание встретиться. Слышим заявления с российской стороны, что там такого желания нет", – сказал Никифоров.

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Что же касается "нормандской" встречи на уровне глав МИД, то "из России в Украину какой-то официально оформленной готовности встречаться также не поступало". Об этом ранее говорил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба – никаких сигналов от РФ на этот счет не было.

Таким образом, война на востоке Украины продолжается уже восьмой год, а процесс поиска возможных решений конфликта затягивается именно со стороны агрессора – России.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель 11 октября провели переговоры сначала с Владимиром Зеленским, а после – с Владимиром Путиным. Речь шла об урегулировании конфликта на Донбассе.